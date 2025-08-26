Мошенники запугивают граждан от имени Налоговой службы Израиля

Многочисленные интернет-пользователи предупреждают о новом крупном мошенничестве: гражданам приходят поддельные SMS и электронные письма от отправителей, выдающих себя за сотрудников Налоговой службы ("Решут а-мисим"). Цель атаки – похитить конфиденциальные данные пользователей, такие как пароли, удостоверения личности и банковская информация.

В одном из описанных случаев мошенники, притворяясь главой отдела расследований Налоговой службы, сообщали получателю о якобы возбужденном против него уголовном деле из-за несоответствий в налоговой отчетности. Для давления на жертву указывался номер дела, давалось всего 72 часа на ответ, а также предоставлялась кнопка для "скачивания персонального отчета", ведущая на вредоносный сайт.

Напоминаем, что все официальные ссылки израильских государственных структур заканчиваются на gov.il, любой другой домен в большинстве случаев является мошенническим. Не переходите по подозрительным ссылкам в SMS-сообщениях и электронных письмах. Адреса госструктур и банков вводите в браузере самостоятельно. Никогда не передавайте личные данные и пароли в ответ на непроверенные запросы.