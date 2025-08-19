Осторожно, мошенники: "для подтверждения очереди к врачу, введите свои данные"

Мошенники постоянно изобретают новые способы получить ваши личные данные, которые в конечном счете приведут их к вашим сбережениям. Поэтому крайне важно сохранять максимальную бдительность и не указывать свои личные данные на непроверенных сайтах.

Об одном из новых вариантов "фишинга" рассказал общественный активист доктор Натан Тимкин в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

"Новое в деятельности мошенников в Израиле. Пожилые люди получают сообщение, что для подтверждения записи на визит в поликлинику больницы Ихилов нужно перейти по ссылке… – пишет он. – Далее "номер вашего удостоверения личности" и по мелкому шагу в сторону получения максимальной информации. Предупредите ваших родителей".