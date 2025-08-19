x
19 августа 2025
|
последняя новость: 19:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2025
|
19 августа 2025
|
последняя новость: 19:39
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Осторожно, мошенники: "для подтверждения очереди к врачу, введите свои данные"

Мошенничество
время публикации: 19 августа 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 18:39
Осторожно, мошенники: "для подтверждения очереди к врачу, введите свои данные"
AP Photo/Frank Augstein

Мошенники постоянно изобретают новые способы получить ваши личные данные, которые в конечном счете приведут их к вашим сбережениям. Поэтому крайне важно сохранять максимальную бдительность и не указывать свои личные данные на непроверенных сайтах.

Об одном из новых вариантов "фишинга" рассказал общественный активист доктор Натан Тимкин в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

"Новое в деятельности мошенников в Израиле. Пожилые люди получают сообщение, что для подтверждения записи на визит в поликлинику больницы Ихилов нужно перейти по ссылке… – пишет он. – Далее "номер вашего удостоверения личности" и по мелкому шагу в сторону получения максимальной информации. Предупредите ваших родителей".

Община
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июня 2025

Check Point: с марта 2025 года количество фишинговых атак в Израиле выросло более чем в 4 раза
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 18 мая 2025

Новая мошенническая схема – поддельные квитанции о муниципальных штрафах
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 февраля 2025

Суд обязал CAL вернуть клиентке потраченные мошенниками деньги, хотя она сама передала код
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2024

Осторожно, фишинг! Мошенники обещают "военную" выплату от "Битуах Леуми"