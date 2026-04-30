Новая схема телефонного мошенничества: "заказное письмо от Битуах Леуми"

В Израиле зафиксирована очередная схема телефонного мошенничества, нацеленного на русскоязычных граждан. Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сортировочного центра "Почты Израиля". Для убедительности разговор может начинаться с фразы на иврите, после чего мошенник переходит на русский язык и сообщает о поступившем заказном письме, якобы отправленном Службой национального страхования ("Битуах Леуми"). Чтобы отследить отправление, жертве настойчиво предлагают установить на смартфон специальное приложение.

Под видом сервиса для трекинга посылок пользователь устанавливает утилиту для удаленного доступа, которая передает преступникам полный контроль над смартфоном. После активации приложения мошенники получают доступ к банковским кабинетам, личным сообщениям и двухфакторным кодам подтверждения, что позволяет им беспрепятственно списывать средства со счетов и красть персональные данные.

"Почта Израиля" и государственные ведомства никогда не требуют установки сторонних приложений в ходе телефонного разговора. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите беседу. Помните, что проверять статус любых отправлений следует только через официальный сайт почтовой службы. Никогда не сообщайте коды из СМС и не предоставляйте удаленный доступ к своему телефону незнакомым лицам.