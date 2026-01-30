Посттравма у переживших войну. Психиатр Игорь Бараш в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Игорь Бараш – руководитель больницы "Эйтаним", заместитель главного врача Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля, в прошлом много лет работал военным психиатром. Это вторая передача с Игорем, первая была записана в декабре 2024 года.

В последнее время Игорь Бараш участвует в работе комиссии министерства обороны, которая работает с запросами страдающих от ПТСР (посттравматического стрессового расстройства).

Эта передача не похожа на другие передачи программы "Детский недетский вопрос". Доктор Бараш рассказывает о психических расстройствах у участников и свидетелей войны – воевавших и находившихся в тылу, о различных подходах к решению этих проблем и об адаптации человека к травматическим ситуациям, о защитных механизмах у взрослых и детей.

