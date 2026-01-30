x
30 января 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2026
|
30 января 2026
|
последняя новость: 11:04
30 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Посттравма у переживших войну. Психиатр Игорь Бараш в передаче "Детский недетский вопрос"

Война "Железные мечи"
Дмитрий Брикман
Психиатрия
время публикации: 30 января 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 09:55
Посттравма у переживших войну. Психиатр Игорь Бараш в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
Посттравма у переживших войну. Психиатр Игорь Бараш в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Игорь Бараш – руководитель больницы "Эйтаним", заместитель главного врача Иерусалимского центра душевного здоровья, председатель Ассоциации судебных психиатров Израиля, в прошлом много лет работал военным психиатром. Это вторая передача с Игорем, первая была записана в декабре 2024 года.

В последнее время Игорь Бараш участвует в работе комиссии министерства обороны, которая работает с запросами страдающих от ПТСР (посттравматического стрессового расстройства).

Эта передача не похожа на другие передачи программы "Детский недетский вопрос". Доктор Бараш рассказывает о психических расстройствах у участников и свидетелей войны – воевавших и находившихся в тылу, о различных подходах к решению этих проблем и об адаптации человека к травматическим ситуациям, о защитных механизмах у взрослых и детей.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Игорем Барашем

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 27 декабря 2024

О защитных механизмах израильтян. Психиатр Игорь Бараш в передаче "Детский недетский вопрос"