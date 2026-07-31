"Нужен ли человек искусственному интеллекту?" Михаил Эпштейн в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте Newsru.co.il по пятницам.

Гостем передачи вновь стал Михаил Эпштейн – философ, культуролог, литературовед, лингвист, эссеист, отец четырех детей.

Нужен ли человеку искусственный интеллект – и нужен ли человек искусственному? Разучимся ли мы творить, когда машина способна за несколько минут превратить идею в готовый текст? Этот разговор о другом разуме, человеческом творчестве и будущем их отношений.

Вопрос: "Что это для вас такое?"

Ответ: "Это интеллектуальнейший интеллект. То есть интеллект, который работает на расширение возможности самого интеллекта".

Вопрос: "Скрипач (ему) нужен или не нужен?"

Ответ: "Скрипач нужен. Мы, люди, необходимы ему даже в большей степени, чем он необходим нам".

Вопрос: "Человек разучится творить?"

Ответ: "Нет, я не думаю. Один из лучших вопросов, который можно ему задать, – это не "реализуй мою идею", а "опровергни меня". Опровергни меня, чтобы я опровергнул тебя. То есть так рождается нечто настоящее".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Эпштейном

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].