Новый проект поможет разобраться в израильской предвыборной повестке

4 августа 2026 года на YouTube-канале MAVO стартует серия прямых эфиров, посвящённых предвыборной кампании в Израиле. Выборы в Кнессет 26-го созыва назначены на 27 октября 2026 года. Специалист по коммуникациям и политтехнолог Анна Магина вместе с профессором Университета Бар-Илан Зеэвом Ханиным будет разбирать израильскую новостную повестку в предвыборном ключе и объяснять логику происходящего: кто и что стоит за круговоротом событий в новостной ленте, как это отражается на расстановке политических сил и как повлияет на исход выборов.

Эфиры будут выходить два раза в неделю в 20:30 и длиться примерно час. Первый выпуск выйдет 4 августа, трансляция уже доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=X0vLCjQTmUU. Записи останутся на канале, во время трансляции зрители смогут задавать вопросы.

Анна Магина так объясняет замысел проекта: "Я обратила внимание, что даже люди, прожившие здесь по тридцать лет, иногда не понимают, откуда растут корни той или иной политической повестки, движения или фигуры. А уж тем, кто в стране недавно или просто интересуется израильской политикой со стороны, и вовсе трудно сориентироваться. Мы будем по ходу разговора давать историческую и информационную справку, чтобы помочь зрителям разобраться, почему вот уже более десятилетия израильская политика переживает глубокий кризис, в результате которого раскол в обществе растёт из года в год, а трагедия 7 октября довела его до точки кипения. Надеемся, что накопленного за десятки лет работы опыта хватит, чтобы составить для зрителей своего рода дорожную карту израильской политической системы".

Публикуется в рамках информационного спонсорства