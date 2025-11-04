Правительство продвигает законопроект, дающий раввинату полномочия проверять еврейство кого угодно

Новый правительственный законопроект, подготовленный министерством по делам религий, предлагает существенно расширить полномочия раввинских судов и предоставить им право инициировать процедуру проверки еврейского происхождения любого человека – даже если он не инициировал этот процесс и не знает о его проведении. При этом решение раввинского суда о статусе человека будет обязательным к исполнению всеми государственными организациями, включая Управление регистрации населения и миграции, сообщает во вторник, 4 ноября, "Исраэль а-Йом".

Если законопроект будет принят, он существенно изменит соотношение сил и полномочий между гражданскими и религиозными структурами, и значительно повлияет на жизнь и благополучие огромного количества людей – прежде всего, репатриантов из бывшего СССР и выходцев из их семей.

Поскольку до сих пор в Израиле действовало фактически две отдельные системы – гражданская система Управления регистрации народонаселения и миграции, фиксировавшая данные о национальной и религиозной принадлежности, и религиозная система Главного раввината и раввинских судов, проверявших еврейство исключительно в рамках подготовки к браку – новый законопроект изменит эту ситуацию, обязывая государственную систему признавать любое решение раввината.

Законопроект является официальной правительственной законодательной инициативой, и в ближайшие дни он должен поступить на обсуждение и голосование в Кнессете в первом чтении. В пояснении к законопроекту указано, что его цель – укрепить статус раввинских судов и узаконить их роль в решениях, касающихся еврейской идентичности граждан, с тем чтобы установить "единый стандарт в вопросах регистрации".

Противники законопроекта утверждают, что законопроект размывает границу между религией и государством и обязывает гражданские органы подчиняться религиозным нормам. При этом новый закон, если он будет принят, наделяет отделы по проверке еврейства и регистрирующих браки раввинов широчайшими полномочиями, позволяющими по собственной инициативе открыть дело о "проверке еврейства" абсолютно любого человека без его ведома.

Представители организации "Итим" , комментируя законопроект, указывают, что он превращает всех граждан Израиля по умолчанию в "условных евреев", позволяя любому человеку обратиться в раввинат и инициировать проверку еврейства любого другого – в том числе из корыстных побуждений, из мести или любого другого мотива.

Никаких условий и критериев для начала таких проверок законопроект не предусматривает. Более того, он позволяет включить в процесс проверки еврейства и ближайших родственников человека – родителей, детей, братьев и сестер. Если кто-либо из членов семьи будет признан "неевреем", остальным придется либо пройти проверки и самостоятельно доказывать свое еврейство, либо попасть в список лиц, которым запрещено заключать брак через раввинат.

Данная инициатива нарушает право на частную жизнь и создает неприемлемое давление на людей, заставляя их участвовать в религиозной процедуре с крайне серьезными последствиями для них самих и для их близких. При этом во многих случаях получить дополнительные "доказательства", которые раввинат сочтет удовлетворительными, попросту невозможно – из-за уничтоженных архивов как во времена Холокоста, так и во время современных войн.

Издание подчеркивает, что если инициатива будет утверждена, раввинатские суды получат беспрецедентные полномочия, и будет изменен как принцип определения государством того, кто является евреем, таки и то, как сами евреи определяют свою идентичность.