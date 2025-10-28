Число случаев "русского мошенничества" выросло более чем на 500% с 2020 года

Комиссия по алие, интеграции и диаспоре в очередной раз провела заседание по проблеме так называемого "русского мошенничества", жертвами которого становятся, как правило, пожилые русскоговорящие израильтяне.

В ходе заседания были озвучены цифры: с начала 2025 года в полиции открыли 2220 дел о мошенничестве, в которых пострадавшими проходят пожилые русскоговорящие люди. Для сравнения, в 2020 году было открыто всего 383 таких дела. Полиция также сообщает о проведении арестов по 27 подобным делам, обвинительные заключения поданы против 184 подозреваемых.

В полиции подчеркнули, что данные об открытии дел охватывают широкий спектр преступлений, связанных с мошенничеством и получением средств обманным путем, и вычленить из них конкретные случаи телефонного мошенничества до сих пор невозможно.

По данным Управления надзора за банками, с 2023 года по сегодняшний день поступило около 90 жалоб клиентов на обман по схеме, известной как "русское мошенничество". Однако важно учесть, что жалобы в Банк Израиля и в Управление надзора за банками можно подать только на иврите и только после того, как клиент пройдет весь процесс обжалования снятия мошенниками средств в своем собственном банке. Подавляющее большинство пострадавших не справляются с этим этапом и поэтому не могут подать жалобу в Управление надзора за банками – следовательно, в статистике их попросту нет.

На комиссии прозвучала также информация, что лишь около 40 жалоб были доведены до выплаты компенсаций, и совокупный объем компенсаций составил примерно 3120000 шекелей. Тысячи пострадавших, которые не попали ни в статистику полиции, ни в статистику банков, лишились своих денег безвозвратно.

Исполняющий обязанности председателя комиссии депутат Владимир Белиак ("Еш Атид") заявил, что пока государство не примет решение о создании единого координирующего органа, призванного положить конец этой схеме, эффективно бороться с "русским мошенничеством" невозможно.

Управление надзора за банками пообещало в ближайшие недели опубликовать распоряжение, обязывающее банки создать круглосуточный телефонный центр для обращения клиентов по вопросам мошенничества. Ведомство также планирует общенациональную кампанию по борьбе с финансовыми аферами, включая материалы, направленные непосредственно на русскоязычную аудиторию. Представительница Управления надзора за банками Одеда Перец заявила, что управление прилагает максимум усилий, чтобы подающие жалобы получили эффективный и быстрый ответ.

Представительница Ассоциации банков Тали Рабинович в ходе заседания сообщила, что еще два года назад ассоциация подала в министерство связи список проблем, связанных с явлением "русского мошенничества", и большинство из них все еще не решены. "Без законодательного и нормативного регулирования остановить это позорное явление невозможно, – утверждает она. – Необходимо создать координационный орган, который положит этому конец".

Депутат Татьяна Мазарская ("Еш Атид") заявила о необходимости расследования случаев продажи крупных баз данных телефонных номеров русскоязычных граждан преступным структурам за рубежом. Представительница министерства связи Лилах Вайншток сообщила, что ведомство установило жесткие условия, призванные предотвратить утечку данных о телефонных номерах. "Мы внедрили процессы, предотвращающие использование таких съем, и новый сервис по идентификации пользователей для защиты от кражи личности, – отметила она. – Банки – последняя линия обороны перед переводом денег".

Резюмируя заседание, депутат Владимир Белиак заявил, что намерен обратиться к министру юстиции с требованием о создании единого координационного органа по предотвращению мошенничества против пожилых русскоязычных израильтян.