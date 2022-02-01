Отчет: кампании по борьбе с насилием в арабском секторе не публикуются в арабском секторе

Организация "Йзмот Авраам" ("Авраамовы инициативы") представила на заседании комиссии Кнессета по внутренней безопасности данные о распределении рекламных бюджетов министерствами и ведомствами, ответственными за борьбу с насилием в арабском секторе.

Согласно отчету, те рекламные кампании, которые направлены на борьбу с насилием, практически не публикуются в арабоязычных СМИ и в арабском секторе в целом, сообщает "Калькалист".

Министерство внутренней безопасности из 24 миллионов шекелей, потраченных на рекламу за последние три года, только два миллиона выделило на кампании в арабском секторе, из которых только одна касалась борьбы с насилием – реклама программы добровольной сдачи оружия. Остальные были про борьбу с эпидемией коронавирусов, установку датчиков дыма, отдел защиты детей в интернете и запрет на разведение огня возле оливковых деревьев.

Полиция Израиля из 42 миллионов шекелей, потраченных на рекламу за последние три года, только 1,6 миллиона шекелей потратила на арабоязычные кампании, из которых одна была про добровольную сдачу оружия и две – про борьбу с эпидемией коронавируса.

Министерство социального обеспечения и министерство социального равенства также выделяли на кампании на арабской улице минимальные бюджеты, причем ни одна из кампаний не касалась борьбы с насилием.

Следует отметить, что данная ситуация характерна не только для арабского сектора. Подавляющая часть рекламных бюджетов государства идет на мейнстримные ивритоязычные СМИ, практически полностью игнорируя арабские, ультраортодоксальные и русскоязычные средства массовой информации. При этом в каждой из трех упомянутых крупных групп населения способы потребления информации существенно отличаются.