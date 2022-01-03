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NEWSru.co.il :: Экономика3 января 2022 г., 10:28

"Эльбит" поставит ВВС ОАЭ системы лазерной защиты транспортных самолетов от ракет

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Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" поставит военно-воздушным силам Объединенных Арабских Эмиратов системы лазерной защиты транспортных самолетов от ракет.


Система "Маген Ракиа" ("Небесный щит"), разработанная после попытки террористов сбить самолет авиакомпании "Аркия" в Кении в 2002 году, будет установлена на пяти самолетах A330 MRTT, которые ОАЭ закупили в качестве самолетов-дозаправщиков и военно-транспортных самолетов.

Стоимость сделки – 53 миллиона долларов. Срок реализации – пять лет.

Системы "Маген Ракиа" установлены на самолетах израильских авиакомпаний, на самолете, приобретенном для премьер-министров Израиля, на самолете президента Франции, на военно-транспортных самолетах ВВС Германии и ряда других стран NATO. Также система поставлялась в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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