Ценная испанская картина, оставленная на улице, спасена человеком, которому понравилась ее рама

Как сообщает The Guardian, Севилье дорогую картину известного испанского художника Хоакина Сорольи случайно оставила на улице семья, которая часто брала ее с собой в поездки. В спешке они забыли полотно, прислоненное к стене, и уехали, не заметив потери.

Картину, изображающую две лодки у берега и оцененную примерно в 150 тысяч евро, позже нашел 57-летний мужчина из Мурсии по имени Андрес Уртaдо, приехавший в Севилью на отдых. Его внимание привлекла в первую очередь красивая золотая рама, и он забрал находку домой, не подозревая о ее ценности.

Позже, заинтересовавшись изображением, он попытался выяснить, что это за работа, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Результаты подсказали, что это может быть подлинный Соролья, после чего он обратился в аукционный дом в Мадриде. Там подтвердили, что речь действительно идет об оригинале.

Когда стало известно, что картину разыскивают владельцы, мужчина сам связался с полицией и сообщил о находке. В итоге произведение было возвращено семье. Сами владельцы рассказали, что в момент потери они были в сильной спешке и под давлением дорожной обстановки, из-за чего просто забыли забрать картину. Они поблагодарили нашедшего и пообещали ему небольшой подарок.