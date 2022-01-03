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NEWSru.co.il :: Экономика3 января 2022 г., 08:06

Открыт набор в "сборную директоров" для госкомпаний

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Открыт набор в "сборную директоров" для госкомпаний

Управление государственных компаний открыло набор в "сборную директоров" 2022 года, из которой министры будут выбирать членов советов директоров государственных корпораций.

Отбор в "сборную" будет проводиться по восьми профилям: финансовому, юридическому, оборонному, технологическому, инфраструктурному, социальному, коммерческого управления и общественного управления.

Профиль общественного управления новый – его не было в прошлых "сборных". Он был создан, чтобы облегчить допуск в "сборную" политикам и государственным чиновникам. Напомним, что в прошлом году комиссия по назначениям заблокировала назначения на должности бывшего министра обороны Амира Переца и бывшей генерального директора министерства юстиции Эми Пальмор. С этого года в "сборную" смогут попасть лица, занимавшие пост министра, замминистра или мэра (и заммэра крупного города), а также генерального директора или заместителя генерального директора министерства или генерального директора мэрии.


В общей сложности планируется набор 1100 членов "сборной". Прием заявок продлится до конца января 2022 года.

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