Скандал в сборной Германии. Несколько футболистов отказались бить решающий пенальти
время публикации: 02 июля 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 17:05
Сборная Германии сенсационно вылетела чемпионата мира по футболу, проиграв в серии пенальти сборной Парагвая.
Германские СМИ активно обсуждают "нездоровую ситуацию", связанную с решающим пенальти.
Йозуа Киммих, капитан сборной Германии, предлагал пробить пенальти, но многие игроки отказались.
По данным СМИ, отказались нанести решающий удар Леон Горецка, Натаниэль Браун, Вальдемар Антон и Малик Тшау.
К мячу подошел Джонатан та, раньше не исполнявший пенальти, и пробил мимо.
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