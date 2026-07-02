Скандал в сборной Германии. Несколько футболистов отказались бить решающий пенальти

Сборная Германии сенсационно вылетела чемпионата мира по футболу, проиграв в серии пенальти сборной Парагвая.

Германские СМИ активно обсуждают "нездоровую ситуацию", связанную с решающим пенальти.

Йозуа Киммих, капитан сборной Германии, предлагал пробить пенальти, но многие игроки отказались.

По данным СМИ, отказались нанести решающий удар Леон Горецка, Натаниэль Браун, Вальдемар Антон и Малик Тшау.

К мячу подошел Джонатан та, раньше не исполнявший пенальти, и пробил мимо.