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NEWSru.co.il :: Экономика4 октября 2021 г., 11:08

Проект госбюджета представлен финансовой комиссии Кнессета

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Проект госбюджета представлен финансовой комиссии Кнессета

В понедельник, 4 октября, министр финансов и глава НДИ Авигдор Либерман представил финансовой комиссии Кнессета проект государственного бюджета.

Пресс-служба министра финансов приводит заявление Либермана, прозвучавшее на этом заседании: "Прежде чем представить бюджет, хочу сказать пару слов об экономике Израиля. Она работает, она растет. Мы собираем намного больше налогов, чем ожидалось, по объемам операций с кредитными картами мы бьем все рекорды. Бюджет на 2021-2022 годы – это самый социально-ориентированный бюджет за всю историю страны, в нем также заложено беспрецедентное количество двигателей роста. Занимаясь бюджетом следующего года, нам следует думать и о бюджете на 2023-24 годы. Нам придется исправить положение тех групп израильского общества, которые действительно находятся в неблагоприятной ситуации. Речь идет об учителях, воспитателях, врачах-интернах и солдатах-срочниках".

Министр также коснулся темы работы экономики в условиях эпидемии коронавируса: "Давайте обратимся к примеру таких успешных стран, как Австралия и Новая Зеландия. Их опыт учит нас, что локдауны не работают. Противодействовать коронавирусу можно на двух уровнях – вакцинация и элементарная гигиена. Локдауны наносят фатальный ущерб экономике. Необязательно учиться на своих ошибках, можно учитывать опыт других. Мы не одиноки на планете Земля".


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