В Великобритании из-за сальмонеллы отозваны Kinder Surprise. Предупреждение не касается Израиля

Производитель кондитерских изделий Ferrero объявил об отзыве партии популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной их связи со 125 случаями заражения сальмонеллой в нескольких европейских странах.

Отзыву подлежит продукция, произведенная в период с 11 июля по 7 октября 2021 года.

Европейцам, которые уже приобрели Kinder Surprise, рекомендуется не есть их.

В компании Ferrero отмечают, что в Израиле продукция не будет отзываться с прилавков и нет никаких особых указаний для потребителей. В ответе компании, который цитирует сайт "Мако" говорится, что в Великобританию и Ирландию поставляется продукция с завода в Бельгии. Яйца Kinder Surprise, продаваемые в Израиле, производятся на заводе в Италии, на заводе которого не обнаружено следов кишечной палочки.