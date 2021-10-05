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NEWSru.co.il :: Экономика5 октября 2021 г., 11:43

Товары для детей до 3 лет, способные привести к асфиксии или отравлению, исключены из реформы импорта

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Товары для детей до 3 лет, способные привести к асфиксии или отравлению, исключены из реформы импорта

Министерство экономики, формирующее в эти дни список товаров, которые будут исключены из реформы импорта, включило в него товары для детей до 3 лет, которые ребенок может проглотить с риском для здоровья и жизни, сообщает "Глобс".

Вместе с тем, в министерстве подчеркивают, что не намерены исключать из реформы детские коляски, детские кроватки и другую продукцию для детей, несмотря на требования лоббистов.

Напомним, что в рамках реформы импорта большую часть товаров можно будет ввозить в Израиль на основании европейского стандарта и декларации импортера. Проверка будет проводиться на рынках уже после импорта, а не в качестве условия до импорта.


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План реформы импорта, включая сельхозпродукцию и косметику
 

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