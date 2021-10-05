Управление рынка капиталов запрещает выводить накопления из пенсионных касс без увольнения

Директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений Моше Барекет опубликовал черновик циркуляра, который затруднит возможность вывода накоплений из пенсионных касс.

До сих пор, в отличие от новых пенсионных фондов, в пенсионных кассах вывод средств был возможен и без прекращения трудовых отношений, при условии уплаты полного налога (35%) и дополнительной комиссии.

В связи с участившимися случаями мошенничества, когда членов пенсионных фондов убеждали перевести накопления в пенсионные кассы, а затем вывести без необходимости в увольнении с работы, Барекет намерен запретить эту практику.