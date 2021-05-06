Сбор налогов в апреле 2021 года побил исторический рекорд
Практически полное снятие ограничений на экономическую деятельность привело, среди прочего, к резкому росту сбора налогов. В апреле 2021 года государство собрало 30 миллиардов шекелей налогов, что является абсолютным рекордом для апреля.
Это на 30% больше суммы, собранной в апреле докризисного 2019 года (23,6 млрд шекелей).
Столь резкий рост обусловлен сбором косвенных налогов за счет взлета объемов потребления, сообщает портал ynet. Израильтяне только по платежам кредитными картами потратили в апреле почти 32 миллиарда шекелей, на 5 миллиардов больше, чем в апреле 2019 года.
В общей сложности с начала года налоговые поступления в госказну составили 122 миллиарда шекелей, что на 10% превышает прогнозы.
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