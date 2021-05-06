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NEWSru.co.il :: Экономика6 мая 2021 г., 21:41

Сбор налогов в апреле 2021 года побил исторический рекорд

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Сбор налогов в апреле 2021 года побил исторический рекорд

Практически полное снятие ограничений на экономическую деятельность привело, среди прочего, к резкому росту сбора налогов. В апреле 2021 года государство собрало 30 миллиардов шекелей налогов, что является абсолютным рекордом для апреля.

Это на 30% больше суммы, собранной в апреле докризисного 2019 года (23,6 млрд шекелей).

Столь резкий рост обусловлен сбором косвенных налогов за счет взлета объемов потребления, сообщает портал ynet. Израильтяне только по платежам кредитными картами потратили в апреле почти 32 миллиарда шекелей, на 5 миллиардов больше, чем в апреле 2019 года.


В общей сложности с начала года налоговые поступления в госказну составили 122 миллиарда шекелей, что на 10% превышает прогнозы.

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