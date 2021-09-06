План реформы импорта, включая сельхозпродукцию и косметику

Реформа импорта, включающая в себя также часть реформы сельского хозяйства, не касающуюся птицеводства (оно вынесено из реформы в рамках компромисса с фермерами), является одной из важнейших составляющих проекта закона о регулировании народного хозяйства, утвержденного Кнессетом в первом чтении.

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Следует подчеркнуть, что важной частью реформы импорта должна стать отмена защитных пошлин и квот на сельскохозяйственную продукцию. Однако эта часть не входит в закон, поскольку находится в полномочиях министров финансов и сельского хозяйства, и не требует согласия Кнессета.

Параграф 23 Закона о регулировании народного хозяйства, посвященный импорту, содержит значительные поправки к Ордонансу об импорте и экспорте, Закону о стандартах, Закону об общественном здравоохранении (продукты питания), Ордонансу о фармацевтах, Закону об источниках энергии.

Одним из важнейших пунктов реформы является принятие регулирующих стандартов Европейского союза (как это было сделано в 2010 году в Швейцарии). Этот шаг позволит отменить множество стандартов, уникальных для Израиля, немалая часть которых была введена под давлением местных производителей для сокращения конкуренции.

Кроме того, предлагается по умолчанию перевести весь импорт с предварительной проверки на выборочную проверку на прилавках. Импортеры, которые захотят ввозить товары по этой процедуре, должны будут зарегистрироваться в реестре импортеров и предоставить обязательства по соответствию импортируемых товаров требованиям регуляции ЕС и по обеспечению товарам израильской маркировки (а в случае электротоваров – их соответствия требованиям израильской электросети). Справку о соответствии товара стандарту можно будет получить в любой лаборатории, аккредитованной международной организацией ILAC или в израильском институте стандартов.

При этом предлагается усиление надзора за товарами на прилавках и ужесточение уголовных и административных санкций к нарушителям (как к импортерам, так и к работникам лабораторий и самим лабораториям). Импортер также будет обязан немедленно уведомлять о любых выявленных случаях несоответствия импортированного им товара требованиям стандартов, и принять меры по немедленному прекращению продажи этого товара.

В большинстве случаев срок освобождения товара из таможни должен составлять 3 рабочих дня. В случаях, когда необходима проверка, ответственный за стандартизацию не сможет требовать от импортера документы, которые может представить только производитель (этот пункт направлен на облегчение параллельного импорта).

Отдельный пункт освобождает от необходимости нанесения маркировки на иврите на товары, предназначенные для поставки в Палестинскую автономию.

Касательно продуктов питания и материалов, контактирующих с продуктами питания, предлагается постановить, что в случае противоречия между стандартом ЕС и израильским стандартом, превалировать будет стандарт ЕС. Комиссию по рассмотрению исключительных случаев будут возглавлять министр здравоохранения и генеральный директор минздрава. Интересно, что обязательным для исполнения в этом случае будет текст регуляций Европейского союза на английском языке. При этом для удобства населения соответствующим министерством должны быть обеспечены переводы на иврит и на арабский. Для импортеров продуктов питания будет отдельный реестр и более жесткие требования, включая наличие механизма самостоятельного надзора за качеством продукции и ее соответствия требованиям стандартов, хранение информации по каждой партии товара в цифровом виде в течение 7 лет с момента освобождения с таможни последней партии товара, хранение информации о прямых покупателях товара, хранение жалоб на товар и на ущерб в результате потребления товара, мониторинг отзывов товара за пределами страны и т.д.

Кроме того, будет составлен список продуктов питания, которые нельзя будет импортировать по "европейскому варианту". В него войдут специализированные продукты питания, продукты питания для младенцев, мясо и мясные продукты, рыба и морепродукты, яйца, алкогольная продукция, БАДы, продукты из непастеризованного молока, листья гата.

Разрешение на продажу косметической продукции будет оформляться посредством цифровой платформы, проверку продукции будет осуществлять не только институт стандартов, но и другие лицензированные лаборатории. Министерство здравоохранение будет вести список видов косметической продукции, которую можно будет импортировать параллельным импортом (на первом этапе в него предлагается внести лосьоны после бритья, дезодоранты, пудру, румяна, шиммер, крем для ног без салициловой кислоты, лак для ногтей, воск для эпиляции, шампуни, кондиционеры, жидкое мыло, кремы для тела, кремы для рук, кремы для волос) . Вместе с тем, законопроект предусматривает наличие списка товаров, которые могут импортироваться только от производителя. Ответственность за наличие маркировки, соблюдение условий хранения и транспортировки и срок годности косметической продукции будет лежать на импортере/распространителе. Импортер будет обязан хранить всю информацию по распространителям и розничным структурам, которым он поставлял товар.

Одна из предложенных поправок запрещает приписывать косметическим средствам целебные свойства или свойства облегчения симптомов или профилактики болезни.