Налоги и акцизы под вывеской заботы о здоровье и экологии. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

"Никто не спорит, что сладкие напитки вредны. Вопрос в том, должно ли государство вмешиваться путем введения отрицательного стимула. И вопрос, где вы при таком подходе проведете границу. На самом деле я рад, что вы вводите этот налог, хоть он и не будет эффективным. Потому что потом мы сможем сделать то же самое там, где важно нам. Когда мы придем к власти, мы введем налог на корм для кошек и собак, налог на некошерные продукты, потому что они вредят душе", – заявил депутат партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич в ходе превратившегося в цирк заседания финансовой комиссии Кнессета по поводу введения акциза на сладкие напитки.

Я не знаю, какие проблемы у господина Смотрича с домашними животными (он уже не первый раз за последнее время высказывается на эту тему), но в своем заявлении он поднял две важные темы.

Во-первых, по оценкам значительной части экономистов, включая тех, кто поддерживает саму идею, введение налога на этом уровне не приведет к сокращению потребления. Оно пополнит госказну и вызовет раздражение населения, но будет недостаточно болезненным для кармана, чтобы сократить потребление. Тем более, что рядовой потребитель не сможет суммировать этот налог. Когда мы покупаем квартиру, налог выливается в крупную сумму, которую легко осознать и оценить. Когда мы покупаем даже несколько ящиков кока-колы или соков в неделю, налог на них просто растворится в длинном чеке, с которым мы выйдем из магазина, и в итоге запомнится только общий рост стоимости недельной закупки.

Могу сказать это как бросивший курильщик – экономию от прекращения курить я смог оценить только через несколько месяцев после того, как бросил курить, но она ни разу не была мотивирующей силой при принятии решения об отказе от вредной привычки.

Все вышесказанное, кстати, касается и одноразовой посуды. И в целом акциз сам по себе предназначен не для снижения потребления, а для "возмещения" ущерба обществу от потребления "неправильных" товаров, будь то сигареты или бензин – то есть финансирования больниц, деятельности по сбору или переработке мусора и т.д.

Чтобы добиться реального изменения поведения потребителя, нужны или категорический запрет на уровне потребителя, сопровождаемый системой отслеживания и наказания нарушений (как в случае с ремнями безопасности), или запрет на уровне производителя и импортера, или же введение существенного акциза в сочетании с массированной разъяснительной работой и желательным предоставлением обществу альтернативы (в случае со сладкими напитками альтернативой будет питьевая вода, а не соки, польза которых сильно преувеличена, и не "диетические" сладкие напитки).

Во-вторых, что не менее, если не более, важно, власть, решающаяся на такие патерналистские меры, должна иметь широкую общественную базу. Это не значит, что столь узкое и нестабильное правительство не может принимать подобные меры. Просто ему стоит держать в уме, что указ министра о введении акциза может быть без проблем отменен следующим правительством, которое решит заботиться о наших душах и вводить акциз на некошерную продукцию, или, по словам того же Смотрича, "на просиживание штанов в интернете, которое тоже вредно для здоровья". В случае с одноразовой посудой гораздо больший, а главное – более долгосрочный, эффект был бы от направления усилий на создание инфраструктуры по разделению и утилизации отходов, которая сильно отстает от западноевропейских стандартов.

Политические и медицинские обозреватели отметили также сильное сходство методов борьбы с введением акциза, к которым прибегли производители сладких напитков, с методами, обкатанными за много лет табачными компаниями. В частности, к заседанию был привлечен профессор Ардон Рубинштейн, врач, в прошлом глава ассоциации по борьбе с диабетом, который долго пытался игнорировать требование председателя комиссии Алекса Кушнира, не желая сообщать, что представляет интересы "Центральной компании по производству напитков", обладателя франшизы на производство кока-колы. В ход пошли исследования, профинансированные индустрией, попытки подорвать доверие к исследованиям, представленным минздравом, и т.д. Однако в итоге единственной уступкой стало освобождение от акциза свежевыжатого виноградного сока ("тирош"), которым в субботы и праздники детям заменяют вино.

Вопрос о способах пополнения государственной казны вообще стоит в Израиле достаточно остро. Так, стремительное сокращение государственного дефицита (в ноябре он составлял уже 4,6%, и может опуститься ниже 4% к концу года) стало следствием взлета налоговых поступлений сверх всех прогнозов, и большую часть этих незапланированных налогов принес сектор недвижимости. В случае с недвижимостью, как и с бензином (это два важнейших источника госдоходов), доходы государства растут по мере роста цен (поскольку речь идет о продукте с жестким спросом). Но если израильский рынок бензина является частью глобального, и цены на нем колеблются в зависимости от мировых цен на нефть, то в вопросе недвижимости государство – монополист, которого многие обвиняют в спекуляции земельными участками.

Впрочем, вопрос с бензином св последнее время также становится предметом озабоченности минфина. Израиль сильно отстает от стран Запада в степени проникновения на рынок электрических автомобилей, однако уже сейчас рост потребления бензина, а значит и поступающих от него акцизов, уже практически остановился, несмотря на продолжающийся рост количества выходящих на дорогу автомобилей. Через несколько лет прогнозируется начало сокращения доходов от бензина, ведь электромобили бензин не потребляют, а электричество так легко акцизом не обложишь. Поэтому рассматриваются различные модели введения налога на километраж.

Если реформа сельского хозяйства и реформа импорта будут в итоге реализованы в полном объеме, обеспеченное ими снижение цен на продукты питания и товары массового потребления смогут во многом компенсировать рост цен на отдельные продукты из-за введенных акцизов. Однако анонсированную на минувшей неделе отмену пошлин на молочную продукцию с жирностью до 5%, которая позволит средней семье сэкономить пару десятков шекелей в год, можно рассматривать лишь как незначительный аванс.

И напоследок – на этой неделе Банк Израиля сообщил, что в ноябре купил на открытом рынке 4 миллиарда долларов, значительно больше суммы, которую он покупает для нейтрализации влияния добычи газа на экономику. Большая часть долларов была куплена во второй половине месяца, когда курс шекеля начал стремительно укрепляться и достиг отметки в 3,04 шекеля за доллар. Вмешательство центробанка позволило вернуть национальную валюту в район 3,15 шекеля за доллар, но всего на три недели. Уже вчера доллар снова торговался ниже отметки 3,1 шекеля за доллар. Можно лишь еще раз повторить, что, пока не изменятся внешние обстоятельства или не будет найдена новая точка баланса, курс шекеля будет укрепляться, и Банк Израиля может лишь смягчить этот процесс.