Впервые школы и органы местной власти получат гибкий бюджет в размере 2,4 млрд. шек

Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон утвердила реформу, предусматривающую децентрализацию управления школами и финансовую независимость директоров школ. Начиная со следующего учебного года, школы и органы местной власти получат гибкий бюджет в размере 2,4 миллиарда шекелей, которым будут распоряжаться самостоятельно.

Бюджет будет распределяться в соответствии с социально-экономическим статусом школы и ее размером. Начальные и средние школы получат от 300 тысяч до миллиона шекелей. Помимо надбавки, будет расширена финансовая независимость средних классов в распоряжении существующими ресурсами. Около 500 школ получат добавочный бюджет в размере более миллиона шекелей. Примерно 2000 школ – более 500 тысяч шекелей.

В январе 2023 года директора школ получат кредитные карты с бюджетом. По этим картам они смогут приобретать необходимые для их школ образовательные услуги. Реализация начнется с пилотного проекта, с последующей адаптацией в зависимости от результатов.

Это первый в своем роде проект, так как Минпрос урезает свои полномочия, передавая их школам и органам местной власти. Они будут решать, в каких именно услугах нуждаются их школьники, и смогут самостоятельно приобретать их. Вдобавок, они смогут инициировать образовательные проекты, не дожидаясь соответствующих решений министерства. Этот формат работы расширит возможности школ и органов местной власти и даст им возможность быстро и эффективно реагировать на происходящее.

В рамках финансовой независимости директора получат средства на нужды школы в шести областях или "корзинах":

1) педагогические нужды;

2) социальное и общественное образование;

3) образовательное лидерство;

4) помощь конкретным секторам;

5) благополучие школьников;

6) на инфраструктуру школы.



Эти услуги будут оказаны посредством системы ГЕФЕН, цифровой, онлайновой, доступной и удобной для пользователей.

Директор школы будет выполнять всю работу в этой системе. Чтобы гарантировать удобную и эффективную рабочую среду, Минпрос значительно уменьшит бюрократические препоны. В этой системе директор уже сегодня может увидеть годовой бюджет, еще до начала учебного года, чтобы подготовиться, как следует, в соответствии с нуждами, проблемами и ресурсами его школы. Помимо гибкости и свободы действий, увеличивается ответственность директора за достижение образовательных целей и результатов, которых от него ждут.

Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон так прокомментировала эту программу: "Это новый шаг в продвижении системы просвещения, повышения ее эффективности и укрепления статуса директоров и педагогов. Директора находятся в центре системы образования. Они знают педагогов, учеников и общество лучше всех. Они во многом отвечают за состояние и качество системы просвещения. Новая реформа усилит их полномочия, даст им бюджет для эффективного управления, позволит внедрять новейшие, качественные, передовые средства обучения, адаптированные под разнообразные нужды школьников. Я благодарю министра финансов и специалистов его ведомства за сотрудничество во время подготовки реформы. Я также признательна нашим партнерам, главе органов местной власти Хаиму Бибасу и главе районных советов Шаю Хаджаджу".

Гендиректор министерства просвещения Далит Штаубер: "Сегодня сделан большой, важный шаг по созданию будущей системы просвещения. Гибкий бюджет позволит директорам решать насущные проблемы учеников с высокой эффективностью, новыми и разнообразными средствами, а также повышать качество преподавательского состава. Адаптировать систему к требованиям современности. Одновременно от них будут требовать обеспечить образовательные результаты, а от министерства – усилить проверку и оценку выполнения программы".