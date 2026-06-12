Негев: молодой мужчина получил удар током, врачи борются за его жизнь

Утром в пятницу в местную поликлинику в Тель-Шеве был доставлен 26-летний мужчина, который, по предварительным данным, получил удар электрическим током.

Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу МАДА в 09:55. К моменту прибытия медиков пострадавший находился без сознания, без пульса и дыхания.

Фельдшеры и парамедики МАДА начали расширенные реанимационные мероприятия, включавшие искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца и введение медикаментов. После этого мужчину доставили в больницу "Сорока" в критическом состоянии, продолжая реанимацию по пути.