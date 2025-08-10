x
Экономика
Экономика

"Электра" сообщает о 50% росте спроса на обслуживание и установку кондиционеров

время публикации: 10 августа 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 15:54
"Электра" сообщает о 50% росте спроса на обслуживание и установку кондиционеров
Nati Shohat/Flash90

Аномальная жара, установившаяся в Израиле в последние недели, привела к ожидаемому росту спроса на ремонт, обслуживание и установку кондиционеров.

В компании "Электра Мизуг Авир" сообщают о 50% росте количества вызовов техников для установки и обслуживания кондиционеров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Маарив".

Большая часть вызовов связаны с устранением неполадок, протечек воды и установкой новых систем кондиционирования воздуха. Службы обслуживания и установки кондиционеров значительно усилены для того, чтобы обеспечить возросший спрос.

Компания также отмечает рост на 70% использования услуги "Технаи ба-клик", позволяющей назначить визит техника онлайн, без необходимости дозваниваться в центр обслуживания клиентов.

Экономика
