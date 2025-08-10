Стартовала запись на лотерею "Квартира со скидкой": 50% для резервистов

В воскресенье, 10 августа, началась запись на десятую жилищную лотерею "Квартира со скидкой" ("Дира ба-анаха"). В рамках десятой лотереи будут разыграны 7497 квартир в 75 розыгрышах в 21 населенном пункте по всей стране. Впервые 50% квартир зарезервированы для активных резервистов, из них 25% будут предоставлены именно резервистам-бойцам.

В лотерее будут участвовать такие населенные пункты, как Ашкелон (два розыгрыша, 120 квартир), Беэр-Яаков (10 проектов, 844 квартиры), Беэр-Шева (6 розыгрышей, 218 квартир), Бейт-Шемеш (198 квартир), Димона (42 квартиры), Тверия (134 квартиры), Явне (736 квартир), Иегуд (118 квартир), Иерусалим (309 квартир), Кфар-Врадим (126 квартир), Маалот-Таршиха (10 квартир), Мицпе-Рамон (90 квартир), Ноф а-Галиль (559 квартир), Нетания (405 квартир), Акко (177 квартир), Афула (548 квартир), Кирьят-Бялик (334 квартиры), Кирьят-Гат (246 квартир), Кирьят-Экрон (969 квартир) и Раанана (7 розыгрышей на 1234 квартиры).

Регистрация на лотерею будет возможна в течение примерно пяти недель, закроется запись 14 сентября 2025 года. Справки о льготе "не имеющих жилья" ("ишур закаут") для участия в десятой лотерее можно будет получить до четверга, 4 сентября.

Как и в предыдущих лотереях, каждый участник может зарегистрироваться только в трех городах и на все розыгрыши в этих городах. Дата записи на лотерею не имеет значения.

"Ишур закаут" можно получить онлайн при помощи сайтов компаний "Мильгам" (телефон *6078), "Алоним" (*2850) и "Маоф" (*9344). Стоимость получения справки составляет 200 шекелей, она в силе год с момента получения. Стоимость продления действия "ишур закаут" – 50 шекелей, оформляется справка 10 рабочих дней с момента запроса.