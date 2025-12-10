Delta Airlines начинает предоставлять бесплатный интернет на израильских рейсах

Американская авиакомпания Delta Airlines объявила, что начинает предоставлять бесплатный доступ к интернету на обслуживаемых ею рейсах между Израилем и Нью-Йорком.

Для доступа к интернету на борту самолетов Delta пассажирам надо осуществить бесплатную регистрацию в программе лояльности авиакомпании.

Это делает американскую компанию первой, открывающей израильским пассажирам бесплатный доступ к интернету.