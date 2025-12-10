Хусам Бадран: "Пока Израиль нарушает соглашение, переход ко второму этапу невозможен"

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что переход ко второму этапу плана по урегулированию ситуации в секторе Газы невозможен, пока Израиль не прекратит нарушать условия соглашения. Она призвала посредников вмешаться в ситуацию.

Член политбюро группировки Хусам Бадран отметил, что, по условиям соглашения, Израиль должен был открыть КПП "Рафах" на границе с Египтом и увеличить объемы гуманитарной помощи.

Он также подверг резкой критике заявление начальника генерального штаба ЦАХАЛА Эяля Замира, назвавшего демаркационную линию новой границей Израиля: "Это заявление свидетельствует, что преступная оккупация не намерена выполнять условия соглашения".

Второй этап предусматривает продолжение вывода из сектора израильских войск, создание новых структур управления сектором без участия ХАМАСа и разоружение группировки. Однако ХАМАС заявил, что будет готов отказаться от оружия только после создания палестинского государства и полного окончания "оккупации".