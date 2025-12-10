x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 12:17
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дубль израильтянина. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 10 декабря 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 11:05
Дубль израильтянина. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов "Марсель" в гостях обыграл "Юнион" 3:2.

Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) - Марсель (Франция) 2:3

Дублями в матче отметились израильский нападающий бельгийцев Анан Халайли и Мейсон Гринвуд.

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Атлетико (Мадрид, Испания) 2:3

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Славия (Прага, Чехия) 3:0

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Чемпионат мира по футболу. Египтяне не хотят участвовать в "Матче гордости"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Лига чемпионов вернулась на "Камп Ноу". "Ливерпуль" победил в Милане
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Талия Зоммер – первая израильтянка в американской футбольной лиге
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Рекорды Карла и "Баварии". Поражение "Челси". Результаты матчей Лиги чемпионов