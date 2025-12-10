Дубль израильтянина. Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 10 декабря 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 11:05
Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов "Марсель" в гостях обыграл "Юнион" 3:2.
Юнион (Сен-Жилуаз, Бельгия) - Марсель (Франция) 2:3
Дублями в матче отметились израильский нападающий бельгийцев Анан Халайли и Мейсон Гринвуд.
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Атлетико (Мадрид, Испания) 2:3
Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Славия (Прага, Чехия) 3:0
