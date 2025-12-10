Госдеп США: в ноябре в Иране были казнены 260 человек

Государственный департамент США сообщил, что в ноябре 2025 года в Иране были казнены по меньшей мере 260 человек, что стало самым высоким показателем за два десятилетия. Власти Ирана официально сообщили о приведении в исполнение двух смертных приговоров.

"С начала года в Иране убито более 1500 человек, многие без соблюдения судебной процедуры. Исламская республика использует смертную казнь для того, чтобы запугать и заставить замолчать всех несогласных", – сообщила страница Госдепа на фарси, которую цитирует сайт иранской оппозиции Iran International.

США также назвали подозрительной смерть иранского адвоката-правозащитника Хосрова Аликорди, который был найден мертвым несколько дней назад. Противники режима убеждены, что ответственность за смерть бывшего политического заключенного несут власти Ирана.