x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 10:52
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Египтяне не хотят участвовать в "Матче гордости"

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 10 декабря 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 10:31
Чемпионат мира по футболу. Египтяне не хотят участвовать в "Матче гордости"
AP Photo/Lindsey Wasson, File

Федерация футбола Египта направила официальное письмо в ФИФА с требованием пересмотреть решение о "Матче гордости", сообщает ВВС.

Организационный комитете в Сиэтле заявил, что на матче 26 июня, который пройдет на "Люмен Филд", будут организованы мероприятия в поддержку ЛГБТ.

В конце июня в Сиэтле должен пройти Парад Гордости.

26 июня в Сиэтле сыграют сборные Египта и Ирана.

Планы были разработаны еще до того, как были выбраны команды-участницы или проведена жеребьевка чемпионата мира, и организованы исключительно местным комитетом, не связанным с самой ФИФА.

В заявлении Египетской футбольной федерации говорится, что египтяне категорически возражают против любых ЛГБТ-акций во время матчей своей сборной.

Отмечается. что инициатива организаторов противоречит культурным, религиозным и социальным ценностям как Египта, так и Ирана.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Лига чемпионов вернулась на "Камп Ноу". "Ливерпуль" победил в Милане
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Талия Зоммер – первая израильтянка в американской футбольной лиге
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Рекорды Карла и "Баварии". Поражение "Челси". Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Футбол. Два автогола и голевая передача Оскара Глуха