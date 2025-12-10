Чемпионат мира по футболу. Египтяне не хотят участвовать в "Матче гордости"

Федерация футбола Египта направила официальное письмо в ФИФА с требованием пересмотреть решение о "Матче гордости", сообщает ВВС.

Организационный комитете в Сиэтле заявил, что на матче 26 июня, который пройдет на "Люмен Филд", будут организованы мероприятия в поддержку ЛГБТ.

В конце июня в Сиэтле должен пройти Парад Гордости.

26 июня в Сиэтле сыграют сборные Египта и Ирана.

Планы были разработаны еще до того, как были выбраны команды-участницы или проведена жеребьевка чемпионата мира, и организованы исключительно местным комитетом, не связанным с самой ФИФА.

В заявлении Египетской футбольной федерации говорится, что египтяне категорически возражают против любых ЛГБТ-акций во время матчей своей сборной.

Отмечается. что инициатива организаторов противоречит культурным, религиозным и социальным ценностям как Египта, так и Ирана.