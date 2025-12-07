Израильский стартап использует рой ИИ-агентов против лавины киберугроз

Компания 7 AI разработала платформу автономных ИИ-агентов для кибербезопасности, работающих по принципу "роя". Компания привлекла рекордные в первом раунде $130 миллионов.

Отделы кибербезопасности не успевают за ростом угроз. "Фундаментальный изъян в том, как мы подходили к операциям безопасности последние два десятилетия, – мы продолжаем добавлять людей и инструменты для борьбы с экспоненциально растущими угрозами и анализа лавины предупреждений", – объясняет основатель 7 AI Лиор Див. По его словам, увеличение количества сотрудников и инструментов уже не работает, а замедления роста угроз не видно. Значит, нужно изменить системы защиты.

Особенность платформы 7 AI заключается в "роевом" подходе. Компания создала систему из более чем 40 специализированных агентов, которые самостоятельно обрабатывают сигналы тревоги, разбирают данные, проводят расследования и формируют выводы, и только после этого при необходимости подключают человека. Когда поступает сигнал тревоги, система автоматически определяет его тип (облачная угроза, атака через почту, проблема с идентификацией или угроза конечной точке) и направляет соответствующий рой агентов.

Агенты работают с данными там, где они находятся: в облачных системах, платформах идентификации и других местах накопления данных. Это устраняет необходимость в дорогостоящем централизованном хранилище и задержки при дублировании данных.

За 10 месяцев после выхода в открытый режим в начале 2025 года агенты 7 AI обработали более 2,5 миллионов предупреждений и завершили свыше 650 тысяч расследований. Клиенты сообщают о сокращении времени расследования с часов до минут и снижении ложных срабатываний на 95-99%. Среди заказчиков – компании из списка Fortune 500 в финансовом секторе, розничной торговле, технологиях и здравоохранении.

Раунд серии А, проведенный компанией 7 AI, стал крупнейшим в истории кибербезопасности для этой стадии. Общий объем привлеченных средств достиг $166 миллионов при оценке компании $700 миллионов.