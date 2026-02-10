Минфин запускает пилотный проект по переводу школ и детских садов на пятидневку

Министерство финансов намерено запустить в ближайшие недели проект по переводу 30 детских садов и начальных школ в нескольких населенных пунктах центра страны на пятидневную учебную неделю, сообщают портал Ynet и газета "Едиот Ахронот".

Согласно изданиям, в начале следующего учебного года планируется перевести на пятидневку всю систему образования.

По оценке минфина программа, получившая название "От количества к качеству", позволит сократить нехватку персонала детских садов и учителей и высвободить средства на привлечение учителей более высокого качества.

Отмена занятий по пятницам равносильна фактически отмене 30 учебных дней в году, поскольку по пятницам сегодня учатся в среднем 4,5 часа по сравнению с 6 часами в каждый день остальной недели, в сравнении с полными учебными днями.

В качестве компенсации за переход на пятидневку предлагается начинать учебный год уже 15 августа вместо 1 сентября сегодня, сократив летний отпуск на две недели.

Генеральный секретарь профсоюза учителей Яфа Бен-Давид категорически возражает против программы минфина. По ее словам, нет сценария, при котором летние каникулы будут сокращены. При этом она не против перехода на пятидневку, но требует, чтобы в таком случае рабочая неделя учителей была сокращена до 4 дней в неделю.