x
10 февраля 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 февраля 2026
|
10 февраля 2026
|
последняя новость: 11:35
10 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Walla: сотрудники канцелярии министра Идит Сильман подрались на рабочем месте

Полиция
Мин.экологии
Скандалы
время публикации: 10 февраля 2026 г., 10:51 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 11:37
Walla: сотрудники канцелярии министра Идит Сильман подрались на рабочем месте
Yonatan Sindel/Flash90

В канцелярии министра экологии Идит Сильман произошел инцидент с применением насилия: руководитель штаба министра подрался с одним из ее советников, который в результате получил травмы.

Драка произошла около двух недель назад, сообщает Walla, не указывая причину начала потасовки.

Пострадавший советник министра Идит Сильман сообщил, что инцидент находится на рассмотрении уполномоченных органов, включая полицию и комиссию по вопросам государственных структур. Он подчеркнул также, что сама министр Сильман не имеет никакого отношения к конфликту и не была вовлечена в драку.

Сайт новостной службы 14 канала ИТВ со ссылкой на социальные сети активистов "Ликуда" сообщает, что драка началась на почве конфликта между руководителем штаба министра и ее политическим советником. Руководитель штаба якобы напал на политического советника, и инцидент дошел до тяжелого физического ущерба. Драка продолжалась до тех пор, пока не вмешались охранники канцелярии и не разняли дерущихся – "людей, хорошо известных в партийных кругах".

Пострадавший советник канцелярии (14 канал называет его имя) в социальных сетях поблагодарил за поддержку и заботу всех, кто обратился к нему после того, как инцидент получил известность. В канцелярии Идит Сильман отрицают инцидент.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2024

Демонстранты пришли к суду поддержать подозреваемую в нападении на министра Идит Сильман
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 января 2024

Жительница Реховота задержана по подозрению в нападении на министра Идит Сильман
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 июля 2023

Баарав-Миара: "Не может быть эффективного протеста без нарушения общественного порядка"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 января 2022

Полиция рекомендует закрыть дело о "нападении" на Идит Сильман