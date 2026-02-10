Walla: сотрудники канцелярии министра Идит Сильман подрались на рабочем месте

В канцелярии министра экологии Идит Сильман произошел инцидент с применением насилия: руководитель штаба министра подрался с одним из ее советников, который в результате получил травмы.

Драка произошла около двух недель назад, сообщает Walla, не указывая причину начала потасовки.

Пострадавший советник министра Идит Сильман сообщил, что инцидент находится на рассмотрении уполномоченных органов, включая полицию и комиссию по вопросам государственных структур. Он подчеркнул также, что сама министр Сильман не имеет никакого отношения к конфликту и не была вовлечена в драку.

Сайт новостной службы 14 канала ИТВ со ссылкой на социальные сети активистов "Ликуда" сообщает, что драка началась на почве конфликта между руководителем штаба министра и ее политическим советником. Руководитель штаба якобы напал на политического советника, и инцидент дошел до тяжелого физического ущерба. Драка продолжалась до тех пор, пока не вмешались охранники канцелярии и не разняли дерущихся – "людей, хорошо известных в партийных кругах".

Пострадавший советник канцелярии (14 канал называет его имя) в социальных сетях поблагодарил за поддержку и заботу всех, кто обратился к нему после того, как инцидент получил известность. В канцелярии Идит Сильман отрицают инцидент.