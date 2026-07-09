Сети магазинов одежды "Онот" и "Джамп" обратились за защитой от кредиторов

Сети магазинов одежды "Онот" и "Джамп обратились в Тель-Авивский окружной суд с ходатайством о получении судебного постановления о защите от кредиторов.

Компании, работающие в сфере розничной торговли модной одеждой через общенациональную сеть магазинов и совместную управленческую и операционную структуру, просят назначить им временного доверительного управляющего и утвердить временную деятельность на срок в 60 дней с целью найти покупателя или инвестора, который позволит сохранить их как "действующее предприятие".

Согласно совместному ходатайству, "речь идет о живом и действующем бизнесе, который посредством процедуры оздоровления сможет вернуться к обычной хозяйственной деятельности при сохранении рабочих мест примерно 100 сотрудников (60 сотрудников были уволены)".

Из ходатайства следует, что компании оказались в затруднительном положении из-за совокупности нескольких факторов, включая последствия войны "Железные мечи" и операции "Рычание льва", а также повышения учетной ставки, удорожания логистики. Кроме того, в разгар попыток оздоровления умер основатель сети "Онот" Йоав Шем.

В прошлом группа обе сети планировала купить компания "Гольф", однако в итоге сделка не состоялась.

На текущий момент совокупные активы компаний (включая объект недвижимости оценочной стоимостью около 12,5 миллиона шекелей) составляют около 34 миллионов шекелей, тогда как объем их долгов оценивается примерно в 37,61 миллиона шекелей.