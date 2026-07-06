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Экономика

Газета "Гаарец" предлагает работникам уволиться на улучшенных условиях

СМИ
время публикации: 06 июля 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 10:21
Газета "Гаарец" предлагает работникам уволиться на улучшенных условиях
Olivier Fitoussi /FLASH90

Газета "Гаарец" разослала сотрудникам предложение об увольнении по собственному желанию на улучшенных условиях.

Работники со стажем от трех лет и более получат бонусную зарплату плюс 1200 шекелей за первый год стажа и 1000 шекелей за каждый последующий год стажа. Работники со стажем менее трех лет получат право на увольнение по собственному желанию в статусе уволенных.

Причины обращения с таким предложением редакция "Гаарец" не сообщает.

Экономика
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