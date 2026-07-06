Газета "Гаарец" предлагает работникам уволиться на улучшенных условиях

Газета "Гаарец" разослала сотрудникам предложение об увольнении по собственному желанию на улучшенных условиях.

Работники со стажем от трех лет и более получат бонусную зарплату плюс 1200 шекелей за первый год стажа и 1000 шекелей за каждый последующий год стажа. Работники со стажем менее трех лет получат право на увольнение по собственному желанию в статусе уволенных.

Причины обращения с таким предложением редакция "Гаарец" не сообщает.