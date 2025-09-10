В порту Лонг-Бич с палубы израильского контейнеровоза упали несколько десятков контейнеров

Во вторник, 9 сентября, с палубы контейнеровоза "Миссисипи", принадлежащего израильской компании ЦИМ и пришвартованного в порту Лонг-Бич в США, в воду и на пирс по неустановленной причине упали 67 контейнеров.

В результате инцидента никто не пострадал, однако была повреждена пришвартованная к судну баржа.

Береговая охрана США проводит расследование инцидента.

Инцидент произошел всего через четыре дня после того, как порт, обрабатывающий 2000 судов и более 9 миллионов контейнеров в год, был назван лучшим морским портом западного побережья в Северной Америке.