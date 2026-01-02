Новый год – год выборов, перспективы сделки по делам Нетаниягу. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В то время, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсуждал во Флориде с президентом Дональдом Трампом будущее Газы и возможность нового израильского удара по Ирану, в Израиле было опубликовано сообщение от истинности и смысла которого зависит очень многое. По сообщению "Кан", которое не было опровергнуто, в коалиции (иными словами, в окружении Нетаниягу) продвигают возможность заключения внесудебной сделки по делам, фигурантом которых является глава правительства. Тот факт, что это сообщение было опубликовано во время визита Нетаниягу в США почти одновременно с очередным высказыванием президента Трампа по этому поводу, может оказаться неслучайным.

В последний день 2025 года Высший суд справедливости принял вердикт, запрещающий перевод денег ультраортодоксальным школам. Речь идет почти о миллиарде шекелей. Вряд ли это поспособствует долготерпению ультраортодоксальных партий в том, что касается подготовки и утверждения законопроекта о призыве.

То, что известно на данный момент об итогах визита премьер-министра в США, неоднозначно. С одной стороны, в риторике американского президента было почти все, о чем мог мечтать премьер-министр Израиля. Там были и личные комплименты ("если бы не Нетаниягу, Израиль возможно не выжил бы"), и "зеленый свет" на удар, при определенных условиях, по Ирану, и требование к ХАМАСу разоружиться. Однако не просматривались очевидные перспективы быстрых достижений, способных стать той точкой, с которой Нетаниягу хотел бы начать выборы. А времени на долгосрочные проекты у коалиции практически не осталось.

Суд над Нетаниягу: помилование или сделка, переговоры или манипуляция

Через месяц после подачи официальной просьбы о помиловании, приближенные премьер-министра взвешивают возможность начать переговоры между адвокатами и прокуратурой об "улучшенной" внесудебной сделке. Переговоры эти планируется вести при посредничестве президента Ицхака Герцога. Это сообщение "Кан" прошло почти незамеченным на уходящей неделе, но, в случае если оно соответствует действительности, возможно речь идет о симптоме, способном вскрыть намерения Биньямина Нетаниягу.

Если такие переговоры действительно ведутся, это в первую очередь означает, что премьер-министр не верит в перспективы своей просьбы о помиловании. Внесудебная сделка имеет гораздо более жесткие с юридической точки зрения правила и требования. Биньямину Нетаниягу придется признать себя виновным в конкретных пунктах обвинительного заключения, окончательно похоронив тезис "ничего не было и ничего нет". Готовность Нетаниягу на переговоры по сделке означает, что шансы на помилование на условиях, приемлемых для премьера, призрачны. А значит вступает в силу "план Б" – внесудебная сделка. С довеском "улучшенная".

Слово "улучшенная" расшифровать несложно. Нетаниягу был готов на внесудебную сделку уже в 2022 году. О переговорах, которые проходили тогда при посредничестве бывшего главы Верховного суда Аарона Барака, сообщал журналист Бен Каспит. Сделка не состоялась, так как прокуратура не была готова отказаться от требования признать действия Нетаниягу "позорными", что на семь лет вывело бы его из политической игры. Нетаниягу не был готов на эти условия тогда, и вероятнее всего за словом "улучшенная" кроется его неготовность принять эти условия сейчас. Однако на сей раз Нетаниягу намерен заручиться поддержкой двух президентов – Трампа и Герцога.

Поддержка Трампа есть у Нетаниягу в неограниченном количестве. Неслучайно сообщение о переговорах по сделке было опубликовано на следующий день после того, как на совместной с Нетаниягу пресс-конференции Трамп вновь продемонстрировал свою осведомленность по теме. Причем сделал это так, что Герцогу пришлось опровергать его слова о беседе, якобы имевшей место между двумя президентами.

С точки зрения Герцога, внесудебная сделка также предпочтительней. Возможно Герцог сам не ожидал того шквала критики, обвинений и проклятий, которые обрушились на него в связи с готовностью рассматривать просьбу Нетаниягу о помиловании. Перебросить эту горячую картофелину суду (а именно суду придется утверждать сделку, если она будет заключена), может быть оптимальным выходом для президента.

А Нетаниягу, как обычно, пытается использовать слабые стороны тех, кто вокруг него. Прокуратура заинтересована в сделке, так как судебный процесс оголяет слишком много неприглядных сторон ее деятельности. Трампу нужен Нетаниягу, свободный от юридических проблем, чтобы творить новый Ближний Восток. Герцог будет счастлив записать в своем резюме участие в завершении судебного процесса, разрывающего израильское общество. Общность интересов может позволить справиться с единственным препятствием на пути к сделке – со словом "позор".

Закон о призыве: принципы или бюджет?

Два решения, принятые Высшим судом справедливости (БАГАЦем), запрещающие перевод денег ультраортодоксальным учебным заведениям, обострили до предела дилемму, стоящую перед партиями ШАС и "Яадут а-Тора". С одной стороны, их терпение на фоне отсутствия закона о призыве очень быстро стремится к нулевой отметке. С другой стороны, БАГАЦ дал Нетаниягу неслабый козырь, позволяющий выигрывать еще и еще время, не утверждая очень непопулярный закон. "Яадут а-Тора" и (в меньшей степени) ШАС угрожают развалом коалиции, если в ближайшее время закон о призыве принят не будет. Но развал правительства до 31 марта означает, что не будет принят государственный бюджет. А отсутствие государственного бюджета, в свою очередь, означает, что ультраортодоксы будут лишены возможности хотя бы частично возместить ущерб, причиненный решениями Верховного суда. Компенсация через бюджет – это давний и хорошо отработанный механизм, который ШАС и "Яадут а-Тора" довели до уровня высоких искусств. Когда Биньямин Нетаниягу вернется из США, лидерам, в том числе духовным, ультраортодоксальных партий, возможно, придется решать, как маневрировать в создавшейся ситуации.

В коалиции, в свою очередь, по-разному оценивают перспективы утверждения закона Боаза Бисмута. В "Ликуде" утверждают, что законопроект будет утвержден через две недели после возвращения Нетаниягу из США, иными словами, до середины января. С другой стороны, депутат Кнессета Моше Соломон ("Ционут Датит") сказал мне в интервью "Кан РЭКА", что решения БАГАЦа возможно отложат утверждение законопроекта.

Перспективы утверждения законопроекта в Кнессете туманны. На данный момент есть восемь депутатов, декларировавших, что проголосуют против: четверо депутатов от "Агудат Исраэль", Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти"), Дан Илуз и Эли Далаль ("Ликуд") и Офир Софер ("Ционут Датит"). При таком соотношении сил у коалиции нет большинства для утверждения законопроекта.

Как всегда определяющим является вопрос о том, чего хочет Биньямин Нетаниягу. На этот вопрос ответа нет, так как, с одной стороны, он выступил в поддержку этого законопроекта и тем самым крепко увязал себя с ним. С другой стороны, совершенно очевидны отрицательные общественные и электоральные последствия, которые может иметь для "Ликуда" утверждение закона Бисмута. Не исключено, что все сходится к сценарию, о котором уже несколько месяцев говорят в ультраортодоксальной среде: провал переговоров по законопроекту, утверждение бюджета, сразу после этого роспуск Кнессета и выборы в июне или июле 2026 года. Нетаниягу продолжает говорить о выборах в первоначальный срок (27 октября), однако в его окружении понимают, что это почти недостижимая задача. И не только из-за закона о призыве.

Визит в США: риторика или результаты?

Вопреки утверждению оппозиции, Нетаниягу пытается не допустить распада правительства не только для того, чтобы продлить время пребывания в канцелярии премьер-министра. Глава правительства остро нуждается в достижении, которое станет стартовым залпом предвыборной кампании. Соглашение с Саудовской Аравией или Сирией, разоружение ХАМАСа или "Хизбаллы", срыв восстановления иранского потенциала – все это или каждый компонент в отдельности, может быть для Нетаниягу такой отправной точкой. Однако, судя по тому, как выглядят итоги визита на данный момент, прорыва не случилось. Прозвучало много слов, которые избиратели Нетаниягу были рады слышать, однако, судя по публикациям, интересы Трампа вновь оказались важнее для Трампа нежели интересы Нетаниягу.

Переход к реализации второго этапа соглашения в Газе начнется до того, как ХАМАС будет разоружен, а с точки зрения итогов войны, которые будут в центре внимания предстоящих выборов, нет силы, способной убедить израильтян в том, что достигнута обещанная полная победа до тех пор, пока ХАМАС остается вооруженной структурой, контролирующей почти половину территории сектора и являющегося легитимным партнером для диалога. Возвращение заложников, бесспорно, важный элемент, но избиратели коалиции ожидают той "полной победы", о которой два года говорил премьер-министр.

Дональду Трампу дипломатические достижения нужны не меньше. Нобелевская премия мира остается заветной мечтой американского президента, и Ближний Восток – это по-прежнему наиболее перспективная точка на земном шаре, где эту премию можно заслужить. Но достижения необходимы Трампу на внутриполитической сцене. Осенью пройдут выборы середины каденции, и нынешнее, далеко не впечатляющее положение Трампа в опросах требует от него быстрых результативных шагов.

Ограниченное время и туманные перспективы диктуют и политические шаги внутри Израиля. В конце минувшей недели публиковались сообщения, согласно которым в окружении Биньямина Нетаниягу взвешивают возможность объявить о дате досрочных выборов вскоре после возвращения из США, в том случае если в результате визита выяснится, что нет реальных шансов на дипломатические достижения в обозримом будущем. Какой будет политическая реакция на визит премьер-министра в США, мы узнаем в самое ближайшее время.

Предвыборная атмосфера: коалиция и оппозиция

В эпицентре скандала недели в израильской политической системе оказался министр финансов Бецалель Смотрич. На заседании фракции он обрушился с нападками на главу Верховного суда Ицхака Амита. Он назвал главу Верховного суда "мегаломаном, практикующим насилие, давящим всех на своем пути и узурпировавшим демократию". "В итоге, у нас не будет выбора и мы задавим его", – сказал Смотрич.

Никто не знает, было ли это высказывание запланированным или слово "давить" было импровизацией министра, однако реакция не заставила себя ждать. Осуждения со стороны оппозиции и бывших судей дали Смотричу то, что более всего необходимо политику, балансирующему на грани электорального барьера: пиар.

На противоположном краю политической шкалы не остались в долгу. Яир Голан продолжает делиться своими планами по поводу чисток общественного и медийного пространства. После того, как пообещал после выборов ввести ограничения на деятельность в социальных сетях, на этой неделе Голан пообещал, придя к власти, закрыть 14-й канал. Никто из депутатов, бурно возмущавшихся намерением правительства закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ", не отреагировал. По мере приближения к выборам радикальных заявлений с обеих сторон будет все больше.

А в арабских партиях продолжается прямое и непрямое обсуждение вопроса участия в будущей коалиции. Депутат Кнессета Ахмад Тиби (ТААЛ) заявил на этой неделе, что "арабские партии будут готовы делать вещи, которых раньше не делали, чтобы свалить это отвратительное правительство". Тиби не стал вдаваться в подробности, однако смысл сказанного ясен: он взвешивает возможность присоединиться к коалиции, если блок противников Нетаниягу сумеет ее создать. В остальных партиях оппозиции нет единого мнения по поводу союза с арабскими партиями, только Яир Голан открыто призывает к их участию в коалиции. Если противники Нетаниягу не сумеют набрать 61 мандата без арабских партий, эта дискуссия станет особенно актуальной.