Хет-трик Мэттьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" одержал волевую победу над "Виннипегом" 6:5.

Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс 6:5

"Виннипег" вел в счете 2:0, 4:1, 5:4.

Остон Мэттьюз (Торонто) набрал 4 (3 + 1) очка. Это его 14-й "хет-трик" и 17-я игра, в которой он набрал 4 очка.

Чикаго Блэк Хоукс - Даллас Старз 4:3,

Микко Рантенен (Даллас) набрал 2 (1 + 1) очка. Он сделал 40 передач за 40 игр в сезоне во второй раз в карьере.

Сиэтл Кракен - Нешвилл Прэдейторз 4:1

Две шайбы забросил Мэтью Беньерс.