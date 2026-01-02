Хет-трик Мэттьюза. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" одержал волевую победу над "Виннипегом" 6:5.
Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс 6:5
"Виннипег" вел в счете 2:0, 4:1, 5:4.
Остон Мэттьюз (Торонто) набрал 4 (3 + 1) очка. Это его 14-й "хет-трик" и 17-я игра, в которой он набрал 4 очка.
Чикаго Блэк Хоукс - Даллас Старз 4:3,
Микко Рантенен (Даллас) набрал 2 (1 + 1) очка. Он сделал 40 передач за 40 игр в сезоне во второй раз в карьере.
Сиэтл Кракен - Нешвилл Прэдейторз 4:1
Две шайбы забросил Мэтью Беньерс.
