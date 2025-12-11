x
11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
последняя новость: 09:40
11 декабря 2025
Культура

Три израильских фильма примут участие в фестивале "Сандэнс"

Кинофестиваль
Израильское Кино
Звезды
время публикации: 11 декабря 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 08:54
Три израильских фильма примут участие в фестивале "Сандэнс"
Arthur Mola/Invision/AP

Международный кинофестиваль независимого кино "Сандэнс" включил в программу сразу три фильма израильского производства, причем один – в конкурс, куда вошли всего 12 картин из разных стран. Израиль там будет представлять картина "Независимость" Моше Розенталя с Аси Коэном и Идо Тако в главных ролях. В последний раз израильский фильм в конкурсе "Сандэнса" участвовал 10 лет назад – в 2016 году там представляли картину "Песчаная буря" Илит Зекцер.

"Независимость", снятый в копродукции Израиля и Франции, рассказывает историю Боаза, который случайно узнает тайну своего отца, и это полностью изменит жизнь всей семьи. Действие фильма происходит в 1987 году.

Еще две ленты израильского производства – это картины продакшн-компании SIPUR, которая продюсировала документальную ленту "Мы снова будем танцевать" о резне на фестивале Nova. Картина получила премию "Эмми" и победила на международном кинофестивале Rose d'Or в Швейцарии в документальной категории. В этот раз SIPUR представит два игровых фильма. Первый – хоррор "Buddy" ("Приятель"), сценаристом и режиссером которого стал Каспер Келли со звездой сериала "Пингвин" Кристин Милиоти. А второй – романтическая комедия "Chasing Summer" ("В погоне за летом") по сценарию стендап-комика Элайзы Шлезингер о взрослении миллениалов.

Кинофестиваль "Сандэнс" был основан в 1978 году актёром и режиссёром Робертом Редфордом и является важнейшим киносмотром независимого кино, с которого начиналась карьера таких режиссеров как Квентин Тарантино, Ричард Линклейтер, братья Коэн и другие. Фестиваль традиционно проходил в штате Юта, однако в 2026 году это произойдет в последний раз. Начиная с 2027 года, "Сандэнс" переедет в Колорадо. Даты фестиваля – с 22 января по 1 февраля.

