Госслужащие, потерявшие на войне родных, получат дополнительно 7 дней отпуска в год

По согласованию между "Всеобщей федерацией профсоюзов" ("Гистадрут"), Управлением государственной службы и министерством финансов, государственные служащие, потерявшие родных во время Войны "Железные мечи", получат 7 дней отпуска дополнительно к имеющейся у них квоте.

Право на дополнительный отпуск получат те, у кого на войне погиб родственник первой степени (ребенок, супруг, брат/сестра или родитель).

Дополнительный отпуск будет предоставляться с 2026 года и в течение последующих пяти лет.