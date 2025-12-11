x
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2025
|
11 декабря 2025
|
последняя новость: 11:18
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Госслужащие, потерявшие на войне родных, получат дополнительно 7 дней отпуска в год

Война "Железные мечи"
Госсектор
время публикации: 11 декабря 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 10:38
Госслужащие, потерявшие на войне родных, получат дополнительно 7 дней отпуска в год
Itay Cohen/Flash90

По согласованию между "Всеобщей федерацией профсоюзов" ("Гистадрут"), Управлением государственной службы и министерством финансов, государственные служащие, потерявшие родных во время Войны "Железные мечи", получат 7 дней отпуска дополнительно к имеющейся у них квоте.

Право на дополнительный отпуск получат те, у кого на войне погиб родственник первой степени (ребенок, супруг, брат/сестра или родитель).

Дополнительный отпуск будет предоставляться с 2026 года и в течение последующих пяти лет.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook