Достижения Бедарда и Найта. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" разгромил "Нью-Йорк Рейнджерс" 3:0.

Чикаго Блэк Хоукс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:0

"Рейнджерс" проиграл третий матч подряд.

20-летний Коннор Бедард набрал 2 (1 + 1) очка. Это 39-я игра. в которой он набрал более одного очка. Четвертое место в истории "Чикаго" для игроков не старше 20 лет. Рекордсмен Денис Савар (44 игры).

Спенсер Найт совершил 21 сэйв и стал пятым голкипером "Чикаго", совершившим больше одного шутаута в сезоне в возрасте не старше 24 лет.

Калгари Флэймз - Детройт Ред Уингз 3:4

"Детройт" в седьмой раз подряд победил "Калгари".

После двух периодов "Детройт" вел в счете 4:0.

На 49-й минуте Джоэль Фараби реализовал буллит 1:4.

3 (2 + 1) очка набрал Алекс Де Бринкат (Детройт).

Юта Маммот - Флорида Пантерз 3:4

После первого периода 1:1. После второго 3:3 (гости вели в счете 3:1).

За 52 секунды до конца матча победный гол забросил Антон Лунделль. "Флорида" - единственная команда в этом сезоне, забившая более одной победной шайбы на 60-й минуте.

3 (2 + 1) очка набрал Сэм Беннетт (Флорида).

Две шайбы забил Дилан Гюнтер (Юта).

Картер Верхаге (Юта) (1 + 1) провел 79-ю игру, в которой набрал более одного очка.

Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингз 3:2 (овертайм)

Гости выигрывали 2:1.

Мэттью Беньерс сравнял счет за 24 секунды до конца основного времени.

На 62-й минуте победный гол забил Винс Данн.