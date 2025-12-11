Believer Meat из Реховота, мобилизовавшая $347 млн на культивирование мяса, прекращает деятельность

Базирующаяся в Реховоте компания Believer Meats (ранее Future Meat), занимающаяся технологиями культивирования мяса, и всего месяц назад завершившая строительство завода в США, объявила о прекращении деятельности.

Компания, за годы своего существования привлекшая 347 миллионов долларов инвестиций и считавшаяся одной из самых перспективных в отрасли, столкнулась с нехваткой денежных средств и иском на 34 миллиона долларов за неуплату долга.

Директор компании по кадрам Энн Шуберт написала в социальных сетях: "После двух лет создания чего-то действительно смелого и особенного, Believer Meats приняла на прошлой неделе трудное решение прекратить деятельность".

Закрытие компании произошло внезапно, поскольку еще две недели назад она публиковала открытые вакансии.