x
14 августа 2025
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 12:12
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Налоговое управление выплатит компенсации арендодателям, чьи квартиры пострадали от иранских ракет

Недвижимость
время публикации: 14 августа 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 11:21
Налоговое управление выплатит компенсации арендодателям, чьи квартиры пострадали от иранских ракет
Miriam Alster/FLASH90

Налоговое управление открыло опцию подачи запросов на получение компенсации за потерю доходов для арендодателей, чья недвижимость пострадала от иранских ракет.

Пострадавшие арендодатели, отвечающие критериям для получения компенсации, будут иметь право на ежемесячную компенсацию в размере арендной платы по последнему договору на протяжении периода восстановления недвижимости.

Право предоставляется только частным арендодателям, при условии, что квартира сдавалась в аренду на момент ущерба или в течение трех предшествовавших этому месяцев.

Еще одним критерием является ущерб квартиры, делающий невозможным ее использование на протяжении по меньшей мере 30 дней.

Иск о компенсации необходимо подать не позднее, чем через 3 месяца с даты ущерба. Для получения компенсации арендодатели должны войти в онлайн-систему Налогового управления, идентифицировать себя, затем заполнить данные в онлайн-форме и приложить необходимые документы.

Арендодатели, продолжающие получать арендную плату от арендаторов, которым компенсационный фонд оплачивает альтернативное жилье, не имеют права на компенсацию.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 июля 2025

Налоговое управление активизировало работу по выявлению арендодателей, не платящих налоги
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 26 июня 2025

Компенсации за жильё после ракетных обстрелов – кто имеет право и как подать заявку
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 февраля 2025

Верховный суд: арендодатели в эвакуированных населенных пунктах не имеют права на компенсацию