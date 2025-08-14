Налоговое управление выплатит компенсации арендодателям, чьи квартиры пострадали от иранских ракет

Налоговое управление открыло опцию подачи запросов на получение компенсации за потерю доходов для арендодателей, чья недвижимость пострадала от иранских ракет.

Пострадавшие арендодатели, отвечающие критериям для получения компенсации, будут иметь право на ежемесячную компенсацию в размере арендной платы по последнему договору на протяжении периода восстановления недвижимости.

Право предоставляется только частным арендодателям, при условии, что квартира сдавалась в аренду на момент ущерба или в течение трех предшествовавших этому месяцев.

Еще одним критерием является ущерб квартиры, делающий невозможным ее использование на протяжении по меньшей мере 30 дней.

Иск о компенсации необходимо подать не позднее, чем через 3 месяца с даты ущерба. Для получения компенсации арендодатели должны войти в онлайн-систему Налогового управления, идентифицировать себя, затем заполнить данные в онлайн-форме и приложить необходимые документы.

Арендодатели, продолжающие получать арендную плату от арендаторов, которым компенсационный фонд оплачивает альтернативное жилье, не имеют права на компенсацию.