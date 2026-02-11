Муж, 30 лет отказывающийся дать развод, заплатит жене 5 млн шекелей

Иерусалимский суд по семейным делам обязал мужчину выплатить 5 миллионов шекелей своей жене, которой он в течение 30 лет отказывается дать разводное письмо.

Это самая крупная сумма компенсации в делах о "соломенных вдовах" ("агунот") в истории Израиля.

"Когда истица просила развестись, она была молодой женщиной всего 31 года, а сегодня она женщина 62 лет", - написала судья Риви Лев Охайон в начале своего решения. "Какова денежная цена лишения свободы человека, и вообще, может ли денежная компенсация действительно исправить продолжающуюся несправедливость?".

Судья приложила к решению постановления раввинатских судов, содержавших резкую критику в адрес мужа, "жестокого и упрямого человека, не чувствующего никаких эмоций или раскаяния за свои злые дела".

Пара заключила гражданский брак за границей. На тот момент женщина была христианкой. Несколько лет после их брака, когда они уже были родителями ребенка, мужчина решил, что не хочет жить со своей женой - поскольку она не еврейка и он в то время приблизился к иудаизму.

Они развелись гражданским образом, а спустя некоторое время мужчина репатриировался в Израиль. Затем женщина приобщилась к иудаизму и прошла ортодоксальный гиюр. Они вернулись к совместной жизни и поженились в раввинате, и у них родились еще 3 ребенка.

В 1995 году, когда женщине было 31 год, она подала иск о разводе в раввинатский суд. Спустя 4 года раввинатский суд приказал мужу дать ей гет.

Муж отказался выполнить решение суда, и отсидел за этой 18 лет под гражданским арестом, включая 12 случаев нахождения в изоляторе. Кроме того, было запрещено встречаться со своими детьми.

Мужчина аргументировал свой упорный отказ тем, что гиюр женщины "недействителен" и что, по его утверждению, подписи в решении о гиюре были подделаны.

Около 8 лет назад женщина обратилась в частный раввинатский суд, который разрешил ее брак и объявил её свободной. Вследствие этого государственный раввинатский суд закрыл иск о разводе, но установил, что судебные решения, которые он вынес до тех пор, все еще остаются в силе. Также было установлено, что решение частного суда, согласно которому брак никогда не был действительным и женщина свободна выйти замуж, не имеет силы.

Параллельно прокуратура подала уголовное обвинительное заключение, и мужчина был приговорен к 15 месяцам тюрьмы в дополнение к сроку, отбытому им под гражданским арестом.

В 2019 году мужчина попросил раввинатский суд отменить гиюр женщины и установить, что вследствие этого они не считаются женатыми, но его просьба была отклонена