Ближний Восток

Иран отмечает годовщину исламской революции 1979 года

время публикации: 11 февраля 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 11:14
Иран отмечает годовщину исламской революции 1979 года
AP Photo/Vahid Salemi

В Иране проходят мероприятия, посвященные 47-й годовщине исламской революции. После кровавого подавления массовых оппозиционных выступлений режиму крайне важно продемонстрировать "всенародную поддержку" Исламской республики.

"Торжества" прошли по знакомому сценарию: тысячи демонстрантов, крики "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!", демонстрация вооружений, в том числе ракет, топтание американских и израильских флагов, транспаранты с изображениями "шахидов".

Следует отметить, что Иран отмечает годовщину установления режима аятолл на фоне конфронтации США и угрозы американского военного удара. Этот вопрос будет обсуждаться и на переговорах президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которые пройдут 11 февраля.

Ближний Восток
