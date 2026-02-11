ЦАХАЛ объявил о ликвидации командира снайперов ХАМАСа, причастного к гибели многих военных

ЦАХАЛ сообщает, что в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня в восточном Рафиахе, на юге Газы, 9 февраля был ликвидирован один из командиров террористов ХАМАСа Ахмад Хасан.

В сообщении отмечается, что Хасан командовал снайперским подразделением батальона "Байт Ханун" и участвовал во множестве нападений на израильских военных. В частности, 7 июля 2025 года он руководил боевиками, совершившими нападение, в результате которого в районе Байт-Хануна погибли пятеро военнослужащих: бойцы 97-го батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир" старший сержант Меир Шимон Амар, 20 лет, сержант Моше Нисим Фреш, 20 лет, старший сержант Ноам Аарон Мусгадиан, 20 лет и старший сержант Моше Шмуэль Нолл, 21 год, а также боец Северной бригады дивизии Газа старший сержант резерва Беньямин Асулин, 28 лет, еще 14 военнослужащих получили ранения.

Также Хасан принимал участие в организации нападения, в результате которого 19 апреля 2025 года погиб прапорщик Галеб Слиман аль Насасра, 35 лет, и еще трое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Кроме того, 24 апреля 2025 года Хасан участвовал в нападении, в результате которого погиб 26-летний старшина резерва Асаф Кафри.