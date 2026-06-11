Сеть "Дан" судится с техасским отелем за бренд "Царь Давид"

Израильская гостиничная сеть "Дан" подала в суд Южного Техаса иск против оператора небольшого бутик-отеля и ресторана в Хьюстоне, утверждая, что тот без разрешения использует название «Отель Царя Давида», заимствовав его у исторического иерусалимского отеля.

Иск о нарушении товарных знаков подан против компании "2615 Riverside", управляющей хьюстонским отелем, его спа и рестораном от шеф-повара HKD Supper Club, предлагающим изысканные блюда в "коммунальном" формате, когда гости за одним столом разделяют одни и те же блюда в одном темпе подачи.

По утверждению сети "Дан", американский отель использует брендинг способом, способным ввести потребителей в заблуждение относительно возможной связи между заведениями. Товарные знаки израильской сети зарегистрированы в США в 2018 и 2024 годах, хьюстонский комплекс открылся в 2022 году.

Как сообщает портал Ynet, техасский отел сам обратился к сети "Дан" с просьбой получить согласие на сосуществование брендов ввиду схожести названий. Адвокаты израильской сети отклонили просьбу бутик-отеля и в ноябре направили жесткое предупредительное письмо с требованием немедленно прекратить использование бренда «Отель Царя Давида», аббревиатуры HKD, короны в логотипе и любых схожих вариаций. Иск содержит подробное визуальное сравнение короны "Дан" и короны хьюстонского отеля.

В конце декабря 2025 года юристы направили ещё одно письмо с требованием предоставить письменное обязательство о прекращении использования брендинга в течение десяти дней, предупредив о возможных судебных мерах. Представители хьюстонского отеля изучили обращения, однако заявили, что письменного обязательства давать не станут.

Сеть "Дан" утверждает, что продолжение американским отелем использования торговой марки после получения предупредительных писем свидетельствует об "осознанном умысле" нарушить права и вести нечестную конкурентную борьбу.

В иске указывается, что бренд «Царь Давид» «обладает значительной репутацией, накопленной на протяжении десятилетий», и эта репутация «не должна подвергаться угрозе из-за действий стороны, которую сеть не контролирует».