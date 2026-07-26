x
26 июля 2026
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 июля 2026
|
26 июля 2026
|
последняя новость: 15:42
26 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ отклонил иск: Алон Лулу-Шамриз не будет признан погибшим в бою военнослужащим

Верховный суд/БАГАЦ
Заложники
Погибшие
время публикации: 26 июля 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 15:42

Верховный суд отклонил иск родителей похищенного террористами Алона Лулу-Шамриза, добивавшихся признания его павшим военнослужащим ЦАХАЛа. Напомним, Алон Лулу-Шамриз – один из трех заложников, сумевших сбежать из плена ХАМАСа и погибших от рук израильских солдат, не располагавших информацией о похищенных.

Алон Шамриз, служивший в инженерном спецподразделении "ЯАЛОМ", после побега из плена возглавил своих товарищей Йотама Хаима и Самера Талалку во время попытки выжить в районе Шуджаия в секторе Газы.

Семьи Алона Лулу-Шамриза и Йотама Хаима подали просьбу об их признании погибшими военнослужащими, но управление кадров Генштаба ЦАХАЛа, а затем и министерство обороны, отклонили эту просьбу.

Близкие Алона Лулу-Шамриза сообщили, что отказ армии не оставил для них иного варианта, кроме как опротестовать его в Высшем суде справедливости, который сегодня отклонил ее. В постановлении суда говорится, что, несмотря на героические действия Шамриза, они "не были совершены в рамках военной службы", поэтому отсутствуют основания для вмешательства в решение министерства обороны.

Брат Алона, Йонатан Шамриз, резко раскритиковал решение суда. "Это решение – плевок в лицо нашей семье и причинение ей новой, незаслуженной боли. Это политическое решение от начала и до конца, и дело вообще не должно было дойти до БАГАЦа", – заявил он.

Стоит отметить, что Лулу-Шамриз был признан жертвой вражеских действий: этот статус предоставляет семье погибшего примерно те же льготы и выплаты, как и семье погибшего военнослужащего. Однако для семьи погибшего заложника была важна возможность захоронения Алона Лулу-Шамриза на военном кладбище.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2024

Погибшие и убитые заложники получат новый статус, но не статус "павших воинов"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 марта 2024

Историю трех заложников, погибших в результате огня ЦАХАЛа, экранизируют
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2024

Семья Алона Лулу-Шамриза обжалует в БАГАЦе отказ ЦАХАЛа признать его погибшим в бою военнослужащим
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 января 2024

ЦАХАЛ отклонил просьбу семей Йотама Хаима и Алона Лулу-Шамриза признать их "павшими в бою военнослужащими"