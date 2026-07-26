БАГАЦ отклонил иск: Алон Лулу-Шамриз не будет признан погибшим в бою военнослужащим

Верховный суд отклонил иск родителей похищенного террористами Алона Лулу-Шамриза, добивавшихся признания его павшим военнослужащим ЦАХАЛа. Напомним, Алон Лулу-Шамриз – один из трех заложников, сумевших сбежать из плена ХАМАСа и погибших от рук израильских солдат, не располагавших информацией о похищенных.

Алон Шамриз, служивший в инженерном спецподразделении "ЯАЛОМ", после побега из плена возглавил своих товарищей Йотама Хаима и Самера Талалку во время попытки выжить в районе Шуджаия в секторе Газы.

Семьи Алона Лулу-Шамриза и Йотама Хаима подали просьбу об их признании погибшими военнослужащими, но управление кадров Генштаба ЦАХАЛа, а затем и министерство обороны, отклонили эту просьбу.

Близкие Алона Лулу-Шамриза сообщили, что отказ армии не оставил для них иного варианта, кроме как опротестовать его в Высшем суде справедливости, который сегодня отклонил ее. В постановлении суда говорится, что, несмотря на героические действия Шамриза, они "не были совершены в рамках военной службы", поэтому отсутствуют основания для вмешательства в решение министерства обороны.

Брат Алона, Йонатан Шамриз, резко раскритиковал решение суда. "Это решение – плевок в лицо нашей семье и причинение ей новой, незаслуженной боли. Это политическое решение от начала и до конца, и дело вообще не должно было дойти до БАГАЦа", – заявил он.

Стоит отметить, что Лулу-Шамриз был признан жертвой вражеских действий: этот статус предоставляет семье погибшего примерно те же льготы и выплаты, как и семье погибшего военнослужащего. Однако для семьи погибшего заложника была важна возможность захоронения Алона Лулу-Шамриза на военном кладбище.