Иран подтвердил готовность к переговорам с США и огласил свои условия

Пакистан и Катар получили от США и Ирана ответы на предложение о возобновлении переговоров. Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на источники, близкие к посредникам. Содержание американского ответа пока не раскрывается.

По данным телеканала, Иран сообщил пакистанским представителям, что не выходил из переговорного процесса, а лишь временно приостановил его. Тегеран заявил о готовности продолжить переговоры на основе ранее подписанного меморандума и настаивает, чтобы обсуждение возобновилось с того этапа, на котором оно было прервано. В качестве возможных площадок для проведения переговоров Тегеран назвал Женеву, Доху и Исламабад.

Иранская сторона предложила конкретную очередность обсуждения спорных вопросов: сначала стороны должны урегулировать ситуацию в Ормузском проливе, затем перейти к вопросу размораживания иранских средств и лишь после этого можно будет приступить к обсуждению ядерной программы.

Таким образом, как сообщил телеканал "Аль-Хадат", Тегеран не отказывается от переговоров по ядерной теме, но не считает ее первым пунктом нового раунда.

Одновременно Иран отверг предложение о создании нового судоходного коридора в Ормузском проливе и подтвердил свою прежнюю позицию относительно порядка организации морского движения. Тегеран настаивает, что соглашение должно учитывать суверенные права Ирана и Омана как государств, расположенных по обеим сторонам пролива. В последние дни представители Ирана и Омана провели в Тегеране несколько раундов технических и политических консультаций, посвященных Ормузскому проливу.

Предложение посредников предусматривает временное прекращение огня и полное восстановление движения по двум судоходным маршрутам в Ормузском проливе. Южный маршрут, проходящий через воды Омана, должен быть защищен от иранских атак, а северный маршрут в иранских водах – от американской морской блокады. За время перемирия стороны должны выработать долгосрочный механизм регулирования судоходства.

Среди обсуждаемых вариантов – предоставление Ирану права взимать плату за конкретные услуги по обеспечению безопасности судов. Другой вариант предполагает перечисление таких платежей в совместный фонд, управляемый при участии Международной морской организации.

Передача ответов посредникам и заявление Ирана о готовности продолжить диалог свидетельствуют о продвижении дипломатических контактов, однако окончательной договоренности о возобновлении переговоров пока нет.