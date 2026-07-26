Тесть Моджтабы Хаменеи: "Он ни с кем не контактирует"

Оппозиционный сайт Iran International публикует заявление Голямали Хадад-Аделя – тестя верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Новый рахбар не появлялся на публике с 28 февраля, когда американо-израильский удар обезглавил режим аятолл.

"Уже какое-то время в связи с разными причинами, он не контактирует ни с людьми, ни с государственными институтами. Однако слава Аллаху, он здоров", – ответил Хадад-Адель на вопрос, почему Моджтаба не появился на похоронах своего отца Али Хаменеи.

По оценкам спецслужб, новый иранский лидер получил серьезные ранения в результате атаки 28 февраля, и степень его дееспособности остается неясной. В то же время представители режима объясняют его исчезновение из общественной сферы необходимостью защитить его от новых покушений.