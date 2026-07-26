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Ближний Восток

Тесть Моджтабы Хаменеи: "Он ни с кем не контактирует"

Иран
время публикации: 26 июля 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 16:02
Тесть Моджтабы Хаменеи Голямали Хадад-Адель
Wikipedia.org. Фото: Hamed Malekpour/Tasnim Agency

Оппозиционный сайт Iran International публикует заявление Голямали Хадад-Аделя – тестя верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Новый рахбар не появлялся на публике с 28 февраля, когда американо-израильский удар обезглавил режим аятолл.

"Уже какое-то время в связи с разными причинами, он не контактирует ни с людьми, ни с государственными институтами. Однако слава Аллаху, он здоров", – ответил Хадад-Адель на вопрос, почему Моджтаба не появился на похоронах своего отца Али Хаменеи.

По оценкам спецслужб, новый иранский лидер получил серьезные ранения в результате атаки 28 февраля, и степень его дееспособности остается неясной. В то же время представители режима объясняют его исчезновение из общественной сферы необходимостью защитить его от новых покушений.

Ближний Восток
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