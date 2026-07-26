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Ближний Восток

В Ормузском проливе на мине подорвался танкер

Нефть и газ
Иран
Война с Ираном
время публикации: 26 июля 2026 г., 15:32 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 15:34
В Ормузском проливе на мине подорвался танкер
AP Photo/Altaf Qadri

Связанное с вооруженными силами Ирана новостное агентство Defa сообщило, что в Ормузском проливе подорвался на мине танкер, который пытался пройти по фарватеру, не согласованному с иранскими властями.

Ранее пресс-секретарь вооруженных сил Амир Ахраминиа заявил, что, поскольку в течение последних ночей США воздерживались от ударов, то прекратились и иранские "операции возмездия".

Одновременно он предупредил, что возобновление "агрессии" приведет к расширению конфликта. В качестве примера Ахраминиа привел операции хуситов по блокаде судоходства в Баб-аль-Мандебском проливе.

Ближний Восток
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