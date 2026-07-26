В Ормузском проливе на мине подорвался танкер

Связанное с вооруженными силами Ирана новостное агентство Defa сообщило, что в Ормузском проливе подорвался на мине танкер, который пытался пройти по фарватеру, не согласованному с иранскими властями.

Ранее пресс-секретарь вооруженных сил Амир Ахраминиа заявил, что, поскольку в течение последних ночей США воздерживались от ударов, то прекратились и иранские "операции возмездия".

Одновременно он предупредил, что возобновление "агрессии" приведет к расширению конфликта. В качестве примера Ахраминиа привел операции хуситов по блокаде судоходства в Баб-аль-Мандебском проливе.